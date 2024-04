O Auda, orientado pelo português Filipe Almeida, venceu por 3-1 frente ao Valmiera.

Foi a primeira vitória do antigo adjunto de Vítor Pereira, à quarta jornada do campeonato na Letónia.

Antes disso, o Auda perdeu as duas primeiras jornadas para os maiores candidatos ao titulo e empatou na jornada anterior no reduto do Gabinas.

Frente a um adversário que tinha vencido os três primeiros jogos, a equipa de Filipe Almeida ganhou com uma assistência e um golo dos também portugueses Bruno Tavares e Matheus Clemente, respetivamente.

Esta foi, de resto, a primeira vitória de Filipe Almeida como treinador principal.