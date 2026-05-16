Há 1h e 15min
Bahrain: Nandinho conquista o bicampeonato e faz a dobradinha
Al Muharraq termina com um ponto de vantagem sobre o Al Khalidiyah
Depois de derrotar o Al Khalidiyah (2.º) na segunda-feira e assumir a liderança isolada, o Al Muharraq selou a conquista do bicampeonato do Bahrain neste sábado, ao vencer na receção ao Aali (5.º), por 1-0.
De notar que este gigante do Bahrain conseguiu a 35.º campeonato, mas o primeiro de forma consecutiva desde 2009.
O Al Khalidiyah terminou com 54 pontos, a um do Al Muharraq. A turma de Nandinho também conquistou a Taça do Rei.
