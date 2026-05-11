Na 21.ª e penúltima jornada do campeonato do Bahrain, o Al Muharraq de Nandinho assumiu a liderança, graças ao triunfo na visita ao rival Al Khalidiyah (2.º), por 2-1. O médio Arthur Rezende (ex-Gil Vicente) operou a reviravolta, marcando aos 25 e 36 minutos.

A uma jornada do término do campeonato, o Al Muharraq leva 52 pontos, um de vantagem sobre o Al Khalidiyah. Na última ronda, na sexta-feira, o Al Muharraq recebe o Aali Club (5.º).

De recordar que o Al Muharraq é campeão em título, não conseguindo um campeonato de forma consecutiva desde 2009.