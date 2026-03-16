João Cancelo esteve em grande destaque na goleada do Barcelona, frente ao Sevilha, deste domingo. Após a vitória, os jogadores foram votar nas eleições presidências do clube.

No final, Joan Laporta foi reeleito e até celebrou a cantar Gipsy Kings. Já depois de os resultados serem conhecidos, Deco prestou declarações ao Jijantes FC, uma conta de Twitch espanhola.

O diretor-desportivo foi questionado sobre João Cancelo, que regressou ao Barcelona no mercado de inverno. Deco relembrou a primeira passagem de Cancelo no Barça, que ocorreu numa fase mais delicada do clube.

«Quando o João chega ao Barcelona é um ano duro. É um ano duro para todos. Depois desse ano em que não ganhamos nada é o ano em que o João chega. Ele fez grandes jogos, mas, claro, quando não ganhas no final também sofres isto», atirou.

O dirigente catalão confessou também que o clube desejava contar com o lateral desde o inico da temporada. Lá conseguiu, mas houve um fator importante, segundo Deco: o facto de Cancelo ser «louco» pelo Barcelona.

«A nossa ideia no princípio da temporada era poder contar com ele, mas o tema da Arábia é difícil de competir. Não podíamos, mas agora estamos contentes. Uma das coisas importantes do Barcelona é recuperar isto, ter jogadores que querem vir. O João demonstrou sempre que veio que é louco pelo Barcelona e isso é importante», concluiu.