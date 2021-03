Nélson Semedo, agora jogador do Wolverhampton, não poupa elogios a Lionel Messi, com quem jogou no Barcelona.

«Nem tenho muitas palavras para dizer como ele é bom. Sabem o que o torna ainda mais incrível? No tempo em que lá estive, nunca o vi bater um livre num treino. Juro que ele nunca o fazia», começa por dizer o jogador português em entrevista ao Telegraph.

«Fazíamos sempre treinos com remates de longe, mas o Messi nunca bateu um livre. Para ele é simplesmente algo natural. Dizem que a prática leva à perfeição, mas com ele não há treino e mesmo assim é perfeito», garantiu Nélson Semedo.

«É um jogador incrível, não dá para explicar. No livre contra o Liverpool [na meia-final da Champions em 2019] eu estava mesmo atrás dele», recordou.

«Num dos meus primeiros jogos no Barcelona, ele recebeu a bola, passou por três, quatro, cinco jogadores... Dei por mim em campo a pensar 'como é que este tipo faz isto?' Ele faz bons jogadores parecerem maus», contou ainda o defesa, que falou ainda sobre a saída do clube catalão.

«Depois de voltar de férias, fui para Barcelona com a minha família e falámos de forma normal. Explicaram-me que tinham alguns problemas financeiros e que eu era um dos jogadores que podiam sair e dar algum dinheiro ao clube», explicou

«Houve outros na mesma situação, como o Suarez, Vidal e Ivan Rakitic. Com esta situação da covid-19 todos os clubes têm problemas financeiros. Os clubes não são tão fortes financeiramente pois não têm adeptos no estádio. No Barcelona, por exemplo, as pessoas não podem sequer ir ao museu», disse ainda Nélson Semedo, admitindo, contudo: «No futebol tudo pode acontecer, mas fiquei um pouco surpreendido por me deixarem sair.»

«Foi uma boa decisão ter vindo para o Wolves e nem precisei de pensar duas vezes», garantiu, dizendo que a adaptação é mais fácil pelo facto de haver «muitos jogadores portugueses a ajudarem em campo» e de alguns ingleses, como Conor Coady até falarem um pouco de português.

«Eu joguei contra Nuno Espírito Santo com o Benfica, quando ele estava no FC Porto e sabia como ele trabalhava. Deu-me confiança», disse ainda Nélson Semedo