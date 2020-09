Francisco Trincão ainda se está a habituar ao novo clube, aos companheiros e à vida numa cidade «muito bonita», mas mostra-se motivado para o arranque da primeira temporada ao serviço do Barcelona.



Ao La Vanguardia, o internacional português traçou uma meta para o futuro e projetou a sua carreira. «[Daqui a cinco anos] Vejo-me como uma referência do Barcelona. É esse o meu objetivo», apontou.

Trincão teve a oportunidade de alinhar ao lado de Leo Messi nos encontros de pré-temporada e já estabeleceu uma relação com o argentino, que perguntou «se precisava de alguma coisa» e durante os jogos «comenta e dá orientações».



Ainda assim, o companheiro mais próximo do português é outro jovem chegado a Camp Nou neste verão. «Cheguei a Barcelona mais cedo para o início da pré-temporada, enquanto a maior parte da equipa se preparava para a Liga dos Campeões, em Lisboa. Treinei no Barcelona e aconteceu o mesmo com o Pedri. Chegámos juntos e tornámo-nos duas pessoas que têm uma relação muito próxima. Mas todos me receberam perfeitamente», comentou.



O ex-Sp. Braga revelou, ainda, que Ronald Koeman lhe pede «que encare [o adversário] e procure fazer golos». O jogador de vinte anos não se mostra preocupado com as recentes polémicas que afetaram o clube, que vê como «coisas típicas do futebol».



Trincão foi confirmado como reforço do Barcelona em janeiro e, desde então, tem sentido que «as pessoas começaram a seguir mais, tanto o que fazia no campo como fora dele».



Por último, o internacional português não esconde o sentimento de «gratidão» por Jorge Mendes. «Ajudou a tornar o meu sonho realidade», assumiu.



Francisco Trincão trocou o Braga pelo Barcelona a troco de 31 milhões de euros, depois de 48 jogos e nove golos ao serviço dos arsenalistas.