O português Afonso Moreira deixou o Lyon e foi oficializado, esta quinta-feira, como reforço do Bayer Leverkusen, com contrato válido até 2031.

O negócio ficou fechado em 32 milhões de euros, apurou o Maisfutebol. Assim sendo, o Sporting vai encaixar seis milhões com a transferência, isto porque tinha ficado com 20 por cento de mais-valia da venda do jogador, que no último verão trocou Alvalade pelo futebol francês por apenas dois milhões de euros.

Natural de Lamego, o extremo de 21 anos cumpriu quase toda a formação no Sporting. Em 2023/24 ainda foi emprestado ao Gil Vicente, mas uma lesão grave impediu-o de ir além de cinco jogos pelos gilistas.

Já esta temporada, em estreia no Lyon e sob o comando de Paulo Fonseca, Afonso Moreira esteve em plano de destaque com dez assistências e oito golos em 37 partidas.