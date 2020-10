O Bayern Munique joga, esta quinta-feira, contra o Duren, numa partida da primeira ronda da Taça da Alemanha. Na véspera da partida contra o emblema dos escalões inferiores, Hansi Flick confirmou que Tiago Dantas ainda não se poderá estrear com a camisola dos campeões europeus.



«Tiago Dantas ainda não tem autorização para jogar. Todos os outros vão jogar, é uma oportunidade para mostrar o que têm feito», disse o alemão, em conferência de imprensa.



O técnico garantiu ainda ter ficado satisfeito com o mercado de transferências do clube bávaro.



«Contratámos jogadores com boas qualidades técnicas. A primeira impressão é boa», assumiu.



Cedido pelo Benfica ao Bayern, Tiago Dantas não foi inscrito a tempo na Bundesliga e na Liga dos Campeões, pelo que apenas poderá jogar na segunda equipa e mais tarde, nos encontros da Taça, tal como o Maisfutebol escreveu.