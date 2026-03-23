O português David Santos Daiber assinou o primeiro contrato profissional com o Bayern Munique. O jovem de 19 anos rubricou um vínculo válido até 30 de junho de 2030.

O médio, internacional jovem pelas seleções portuguesas, nasceu no Luxemburgo e está desde 2016 no Bayern. David Santos até já se estreou pela equipa principal dos bávaros, somando dois jogos sob o comando de Vincent Kompany esta temporada.

«Ficamos sempre felizes quando um jogador como o David, que chegou ao clube como um talento muito jovem, se torna profissional no Bayern. Ele tem inteligência, é seguro com a bola e é um médio extremamente confiável, que deu um grande passo no seu desenvolvimento nos últimos meses graças aos treinos regulares com a equipa principal. Temos muita fé nele», disse Christoph Freund, diretor desportivo do Bayern, aos meios de comunicação do emblema da Baviera.

