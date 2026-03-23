OFICIAL: médio português assina contrato com o Bayern até 2030
David Santos Daiber tem 19 anos e já leva dois jogos esta época pela equipa principal
David Santos Daiber tem 19 anos e já leva dois jogos esta época pela equipa principal
O português David Santos Daiber assinou o primeiro contrato profissional com o Bayern Munique. O jovem de 19 anos rubricou um vínculo válido até 30 de junho de 2030.
O médio, internacional jovem pelas seleções portuguesas, nasceu no Luxemburgo e está desde 2016 no Bayern. David Santos até já se estreou pela equipa principal dos bávaros, somando dois jogos sob o comando de Vincent Kompany esta temporada.
«Ficamos sempre felizes quando um jogador como o David, que chegou ao clube como um talento muito jovem, se torna profissional no Bayern. Ele tem inteligência, é seguro com a bola e é um médio extremamente confiável, que deu um grande passo no seu desenvolvimento nos últimos meses graças aos treinos regulares com a equipa principal. Temos muita fé nele», disse Christoph Freund, diretor desportivo do Bayern, aos meios de comunicação do emblema da Baviera.
— FC Bayern München (@FCBayern) March 23, 2026
Der FC Bayern hat David Santos Daiber mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet. Der Kontrakt des portugiesischen U-19-Juniorennationalspielers ist bis zum 30. Juni 2030 datiert.
