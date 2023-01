Bebé foi emprestado pelo Rayo Vallecano ao Saragoça, do segundo escalão espanhol, confirmaram os dois clubes.

O avançado cabo-verdiano, de 32 anos, fez seis jogos e marcou um golo na primeira metade da época.

Bebé, note-se, conta com passagens por Eibar e Córdoba em Espanha, já depois de representar Benfica, Paços de Ferreira, Rio Ave e Estrela da Amadora, em Portugal, para além dos ingleses do Manchester United e dos turcos do Besiktas.