Fábio Silva apontou o 9.º golo da temporada na derrota do Anderlecht na visita ao terreno do Zulte Waregem (3-2), numa partida da 13.ª jornada da Liga belga.



Depois de um golo anulado, o internacional sub-21 português anulou o golo inicial de Vossen aos 41 minutos. O avançado, que está cedido pelo Wolverhampton ao clube belga, marcou de penálti.



Aos 58 minutos, Diawara consumou a reviravolta do Anderlecht, equipa que parecia ter a vitória bem encaminhada. Porém, a expulsão de Arnstad mudou completamente a partida. Oito minutos depois, aos 80, o Zulte Waregem igualou a contenda por Sissako e chegou ao triunfo graças a um golo de Gano aos 90+5.



O Anderlecht é 9.º com 16 pontos e está fora dos lugares que dão acesso às provas europeias. Por sua vez, o Zulte Waregem é último.