Jorge Simão é o novo treinador do Mouscron, clube belga no qual atua o também português Xadas. O técnico que tinha deixado os árabes do Al-Fayha em agosto, volta a trabalhar na Europa.

Simão vai assumir o comando do atual último classificado do campeonato da Bélgica, que soma três pontos em nove jornadas e ainda não venceu.

O técnico assinou contrato até ao final da temporada e leva com ele os adjuntos Leandro Morais e Gilberto Andrade.