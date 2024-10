O Benfica recebe o Atlético Madrid, nesta quarta-feira, em jogo da segunda jornada da Liga dos Campeões. Um encontro que divide alguns futebolistas com passado comum entre os dois clubes - um deles é Sílvio, antigo lateral português que concedeu uma entrevista ao jornal Marca.

«Toda a minha formação foi no Benfica, é o meu clube, o clube da minha vida, da minha família. Mas vai ser um jogo especial para mim porque são duas equipas que adoro. Este é o clube da minha vida, mas foi o Atlético que me abriu as portas da Europa e tenho um grande carinho por ele. O que eu mais quero é que seja um grande jogo de futebol e que ganhe a melhor equipa», afirmou Sílvio, algo dividido.

Sílvio afirma que, atualmente, o Atlético Madrid tem algum ascendente sobre o Benfica. «O Atlético é um clube com mais nome neste momento, especialmente na Europa, é uma equipa muito experiente na Liga dos Campeões. O seu treinador gosta muito desta competição e está sempre lá para ganhar, para lutar», analisa o futebolista retirado.

«Mas o Benfica também é um gigante. Aqui em casa vão sentir um ambiente muito bom. Também mudaram o treinador para um que conhece muito bem as pessoas e o clube, porque foi formado aqui e a equipa está a ir bem. A equipa está a ter quatro vitórias consecutivas. Estão motivados e penso que vai ser um jogo muito bom. Duas equipas completamente diferentes, diferentes, mas a jogar bem. Para mim, vai ser um jogo muito bom», afirmou ainda.

Sílvio fez a formação no Benfica mas teve de sair do clube para se afirmar. Jogou no Odivelas, Rio Ave e Sp. Braga antes de ser contratado pelo Atlético Madrid, em 2011, por oito milhões de euros.

«No Atlético, mesmo quando tive uma lesão no joelho, foi um dos melhores momentos que vivi no futebol. Sentia-me muito bem, muito saudável nas minhas capacidades físicas e mentais e tudo me fazia sentir bem. Até que chegou esse momento. Desde então, nunca mais voltei a ser o jogador que o Atlético tinha contratado. Estou muito tranquilo em relação ao que fiz no Atlético, dei sempre o meu melhor e tenho muito orgulho em ter representado este clube», diz Sílvio.