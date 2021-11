Cedido pelo Benfica, Jota está a realizar um excelente arranque de temporada pelo Celtic. O internacional sub-21 português bisou e fez uma assistência no triunfo dos católicos em casa do Dundee FC no passado domingo e no após o jogo, o técnico Ange Postecoglou não escondeu a vontade de contar com o jogador em definitivo.



«Se o Jota sentir que este é o lugar para o seu futuro, ficaremos mais do que contentes por o manter cá. Ele tem uma boa mentalidade e sabe que o melhor para ele é continuar a jogar. O resto virá por acréscimo», referiu, citado pela Radio Scotland».



O treinador australiano deixou ainda elogios ao extremo de 22 anos e lembrou que este não teve um início de percurso fácil quando atingiu o patamar sénior.



«Ele está muito bem. É jovem e sabe que tem um enorme talento, mas precisa do ambiente certo. O Jota não teve um início fácil de carreira, esteve emprestado no ano anterior, mas as coisas não deram certo. Acho que eçle está a adorar a vida aqui e o meu trabalho é torná-lo no melhor jogador possível», acrescentou, confirmando ainda que o Celtic tem opção de compra sobre Jota, tal como o Maisfutebol noticiou aquando do negócio.

Com seis golos e seis assistências em 14 aparições pelo clube escocês, Jota está contratualmente ligado ao Benfica até 2024.