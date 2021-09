Jota, o mais recente reforço do Celtic, partilhou uma história curiosa acerca do seu novo clube. O jogador português, emprestado pelo Benfica, revela que tem um cachecol do emblema escocês.

«Tenho uma história engraçada. Tinha 11 anos, penso eu, e estava no Benfica, quando o Celtic veio à Luz para disputar um jogo da Liga dos Campeões. Fui ao estádio e troquei de cachecóis com um adepto do Celtic, acho que ainda o tenho em Portugal. Desde esse dia que presto atenção ao clube, tem muitos jogadores jovens a despontar. É um clube histórico», afirmou Jota em conferência de imprensa.

O avançado de 22 anos vai jogar em Glasgow, cedido pelo Benfica, depois de um ano infeliz em Valladolid.