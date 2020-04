O treinador português Rui Vitória, atualmente ao serviço do Al Nassr da Arábia Saudita, afirmou que não tem rancor a Sérgio Conceição e Jorge Jesus, compatriotas que defrontou na luta pelos títulos em Portugal, quando estava no Benfica.

«Tenho a perfeita convicção de que fiz o que a minha consciência disse para fazer. Nada de mais. O comportamento dos outros não posso controlar. Não tenho rancores [contra Conceição ou Jorge Jesus]. Sou uma pessoa de bem com a vida e não me guio por aí. Eu também cometi erros e a vida segue. Se os cumprimentava? Não sei. Nunca me cruzei mais com eles», afirmou o técnico de 49 anos, em declarações ao jornal Record.

Vitória, que treinou o Benfica durante três épocas e meia, de 2015/2016 até meio da época 2018/2019, afirmou ainda que «o primeiro título de campeão, com o Benfica, foi o título mais importante» da sua carreira, em 2015/2016, «a par da conquista da Taça de Portugal, com o Vitória de Guimarães», esta em 2012/2013.

Na época do primeiro campeonato pelo Benfica, os comandados de Rui Vitória ultrapassaram o Sporting à 25.ª jornada com uma vitória por 1-0 em Alvalade e somaram mais nove triunfos no resto do campeonato. Terminou com 88 pontos, para os 86 do Sporting de Jorge Jesus. «Foi uma luta muito difícil, uma tensão muito grande e quem aguenta aquela competição, como foi até final… foi uma grande satisfação», considerou.

Rui Vitória destacou ainda Salvio como «um jogador importantíssimo» quando passou pelo Benfica. «Hoje em dia o futebol é eficácia e tomada de decisão. E quem tem essa capacidade são os ases de um baralho de cartas. Ganham jogos. Era generoso para a equipa», avaliou.