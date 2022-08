A continuidade de Bernardo Silva no Manchester City ainda é uma incerteza, mas o internacional português está bem ciente do que significa para os adeptos dos citizens. No triunfo deste sábado, diante do Bournemouth (4-0), o camisola 20 saiu do banco de suplentes aos 65 minutos e foi bastante ovacionado, pelo que decidiu enviar uma mensagem de agradecimento aos fãs.

«Uma boa exibição da equipa e um ambiente fantástico! Também gostaria de agradecer a todos no estádio por esses bonitos momentos de amor e apoio que vocês me mostraram», escreveu o português nas redes sociais.

Refira-se que Bernardo tem sido fortemente associado ao interesse do Barcelona e o próprio jogador já admitiu que falou sobre essa possibilidade com o Manchester City.

A great performance from the team and a fantastic atmosphere! I would also like to thank everyone at the stadium for those beautiful moments of love and support you guys showed me 💙 pic.twitter.com/H6OWz2Oh4b