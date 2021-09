Depois de Guardiola ter elogiado a exibição de Bernardo Silva frente ao Chelsea, foi a vez de Thierry Henry fazer o mesmo. A antiga lenda do Arsenal e do futebol francês socorreu-se dos dados estatísticos para destacar a prestação do internacional português em Stamford Bridge.



«É assim que se ganha a Liga. Quando as pessoas falam do Pep e da forma como a equipa joga... mas a forma correm. Se não corres, estás no banco ou na bancada, acreditem. Vamos falar de um jogador [Bernardo] que queria sair ou que estava infeliz. Pep encontra sempre forma de fazer as coisas», começou por dizer, num programa da Sky Sports.



De seguida, Henry mostrou que o médio conseguiu quatro recuperações de bola, disputou nove duelos e fez quatro cortes. «Ele chamou-me a atenção. É assim que se ganha a Liga. Para mim este homem foi o melhor em campo», concluiu.



Os campeões ingleses bateram os campeões da Europa por 1-0 graças a um golo de Gabriel Jesus.