Bernardo conta como viu o golo de Trubin e diz ter «uma ideia» sobre o futuro
Internacional português confessa que o balneário do City ficou em pânico quando viu o ucraniano a subir para a área
Internacional português confessa que o balneário do City ficou em pânico quando viu o ucraniano a subir para a área
Pep Guardiola já o tinha revelado e Bernardo Silva também contou que o plantel do Manchester City assistiu com expectativa aos minutos finais na Luz e vibrou com a vitória do Benfica sobre o Real Madrid (4-2).
«Felizes porque, ainda que com algum drama… estávamos a acompanhar e, quando vimos o guarda-redes do Benfica a avançar para a área, foi um misto de emoções, porque o Benfica precisava do golo, mas se o Real marcasse nós estávamos fora. Acabou por haver muita emoção naquele balneário. Evitar dois jogos nesta fase da temporada é muito importante, até pelas lesões que a equipa tem neste momento», disse o internacional português, aos microfones da TNT Sports.
«Vimos os últimos três minutos. Não sabíamos que o Benfica precisava de um golo para se qualificar para os play-offs, quando vimos o guarda-redes a subir estávamos todos a dizer “Por favor, não”», acrescentou.
Questionado sobre o próximo passo na carreira, visto que termina contrato no final da temporada, Bernardo Silva assumiu que já planeia o que vai fazer.
«Tenho uma ideia [do que vai fazer], mas acho que não é a altura certa para falar disso. Quando for, anunciarei com o Manchester City e vocês saberão», concluiu.