Bernardo Silva e João Novais são os dois jogadores que lideram o ranking de portugueses a jogar no estrangeiro, tendo em conta os jogos do último fim de semana.

O médio do Manchester City somou um golo e uma assistência no triunfo em casa do West Ham, tendo obtido a nota de 8.6 pela SofaScore, parceira do Maisfutebol. O mesmo registou conseguiu Novais, que bisou no empate do Alanyaspor na receção ao Kasimpasa.

A fechar o pódio, com a nota de 8.3, está João Cancelo, que se estreou a titular pelo Barcelona e logo com um golo.

Abaixo da fasquia da nota 8, estão Fábio Nunes (Widzew Lodz) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

Confira o top-10 de portugueses lá fora: