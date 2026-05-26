Bernardo Silva voltou a falar sobre a formação do Benfica... sem 'papas na língua'. O médio que recentemente terminou contrato com o Manchester City revisitou os tempos em que jogava na formação encarnada, onde deu os primeiros passos para o futebol.

«A formação do Benfica, durante muitos anos, passou por uma fase difícil em que não conseguia produzir jogadores. E eu acho que se criou uma desconfiança do Benfica em que o jogador da formação não funcionava, não servia. E depois, quando cometem o erro de deixar a nossa geração toda sair, que depois acaba por ter muito sucesso, eu acho que foi um acordar para: 'Calma aí, afinal a formação do Benfica se calhar serve'», analisou, em entrevista à DAZN.

A partir daí, segundo Bernardo Silva, houve um ponto de viragem no que diz respeito à aposta nos jovens.

«E eu acho que a geração a seguir à nossa já é aproveitada. Quando olhamos, por exemplo, para o [João] Félix, para o Renato [Sanches], para o Gonçalo Guedes... são alguns exemplos e há mais. Mais tarde, ainda vêm mais. Se calhar, a nossa geração serviu um bocado para acordar [os responsáveis do clube]», rematou.

Ainda assim, Silva, que se destacou no Mónaco antes de assinar pelo Manchester City, em 2017, diz que muitos dos jogadores com quem partilhou balneário no Seixal tiveram carreiras de sucesso.

«Tive muita sorte da minha geração. Tivemos muita malta que teve muito sucesso, em patamares diferentes, mas que teve muito sucesso. Desde o [João] Cancelo ao Fábio Cardoso, que acabou por ir para o FC Porto, ao Bruno Varela... ou até rivais como o Bruno [Fernandes] ou o [João] Palhinha. O [Ricardo] Horta, um grande amigo, que acaba por sair do Benfica e agora faz um caminho espetacular no Sp. Braga. É bom ver que conseguimos tantos de nós ter sucesso e chegar onde queríamos chegar», completou Bernardo.

Estas declarações fazem parte da primeira parte de uma entrevista da DAZN. Ainda não é certo o futuro de Bernardo Silva na próxima temporada, mas o médio já disse que não tempo ainda de regressar ao Benfica.