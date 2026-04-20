Bernardo Silva está muito perto de bater um recorde importante no Manchester City. O atleta português está a uma vitória de distância do maior registo pessoal de triunfos pelo clube.

Já com a saída anunciada no final da temporada, o capitão Bernardo Silva fez mais uma exibição deslumbrante na vitória sobre o Arsenal, por 2-1, no domingo. Este foi o 214.º triunfo do médio ao serviço do emblema inglês.

Bernardo Silva igualou, desta forma, o registo de David Silva, o jogador mais vitorioso pelo Manchester City. Ao fim de nove temporadas, lidera uma tabela que conta com Ederson em terceiro lugar (204 vitórias), Kevin De Bruyne (197) e Fernandinho (187) a completarem o top-5.

Bernardo Silva conquistou 19 títulos coletivos ao serviço do Manchester City e, aos 31 anos, pode ainda vencer o campeonato e a Taça de Inglaterra.