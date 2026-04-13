Bernardo Silva, médio e capitão do Manchester City, tornou-se, no domingo, na vitória por 3-0 ante o Chelsea, o jogador português com mais presenças em jogos da Premier League inglesa.

O internacional português de 31 anos chegou aos 297 jogos no principal escalão inglês, descolando da marca de 296 jogos, que tinha em igualdade com Luís Boa Morte.

O ex-Benfica chegou ao futebol inglês em 2017, pela porta do Manchester City, depois de ter sido contratado ao Mónaco por cerca de 50 milhões de euros.

A cumprir a nona época ao serviço do clube inglês e com Pep Guardiola como treinador, Bernardo Silva tem sido recentemente apontado a uma possível saída do Manchester City no final desta época. Nos últimos dias, o adjunto Pepijn Linders admitiu essa hipótese. Já Guardiola assumiu o desejo de que o português continuasse, mas diz que a «decisão» é do atleta.

Bernardo Silva está a três jogos de chegar às três centenas de presenças na Premier League e aumentar o próprio recorde no topo de uma lista de portugueses que foram fazendo história no principal campeonato inglês.

Veja, na galeria associada, os portugueses com mais jogos na Premier League, quantos jogos e por que clubes o fizeram.