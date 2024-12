Bernardo Silva já é um dos 'veteranos' do Manchester City, na oitava temporada ao serviço do clube. Após a derrota com o Manchester United, neste domingo, por 2-1, Bernardo foi bastante crítico sobre a exibição da equipa e apontou para alguns erros em específico.

«Merecíamos o que aconteceu. Não podemos dizer que isto é sorte ou azar - dez jogos sem vencer não têm nada a ver com isso. Ao minuto 87 de um dérbi, a ganhar por 1-0 e o nosso canto acaba num penálti para eles... se tomarmos estas decisões estúpidas a três ou quatro minutos do fim, merecemos pagar por isso», disse.

Recorde-se que o penálti a que Bernardo Silva se refere foi concedido por Matheus Nunes, internacional português que acabou o jogo desolado.

«Não se trata de um jogo, mas de muitos jogos ultimamente. Temos de olhar para nós próprios. Podemos dizer que é um pouco de azar, não. São as decisões que tomamos. Hoje, no último minuto, jogámos como os sub-15. É um pouco frustrante porque, se olharmos para o jogo até ao minuto 86, só havia uma equipa que podia ganhar o jogo», afirmou.

«Depois, num canto para o Man City, deixa-se um defesa-central atrás, o Ruben ficou, mas acabámos com a bola no nosso guarda-redes. Não há desculpa para isso. (...) É normal que não estejamos muito contentes neste momento. Não só neste jogo, mas no último mês. Temos de fazer melhor a nível individual e coletivo, porque não são os padrões do Manchester City», terminou o internacional luso.

Bernardo Silva fez os noventa minutos neste encontro. Em dez jogos, o Manchester City soma apenas uma vitória e dois empates, na pior fase desde que Pep Guardiola é treinador do clube.