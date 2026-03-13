Francisco Conceição foi o rosto da Juventus na antevisão à visita à Udinese e foi confrontado com a possibilidade de vir a jogar com Bernardo Silva na equipa italiana. O médio português termina contrato com o Manchester City no verão e tem atraído o interesse de equipas do Calcio.

«Conheço o Bernardo Silva, é um jogador muito forte, mas obviamente não falei com ele sobre o mercado de transferências. Se ele me perguntasse alguma coisa, eu diria que a Juventus é um grande clube e que o objetivo é vencer. Tenho a certeza de que todos os clubes do mundo gostariam de ter o Bernardo», disse o extremo português, em conferência de imprensa.

A «vecchia signora» é sexta classificada da Liga italiana, a um ponto dos lugares de Champions. Para lá chegar, tem de ultrapassar Roma e Como, uma tarefa que Conceição considera estar ao alcance do plantel «bianconero».

«Temos de vencer a Udinese, o nosso objetivo é permanecer no topo e temos qualidade para isso. Somos mais fortes do que a Roma e o Como, temos de mostrar isso e já mostrámos isso ultimamente. Temos de vencer os jogos que faltam», frisou.

O internacional português desvalorizou ainda as críticas. «Elas fazem-me crescer. Se jogas futebol e jogas na Juventus, há críticas, eu vivo bem com isso. Mesmo quando dizem que eu jogo bem, tento sempre manter o equilíbrio. Não me entusiasmo quando jogo bem e não fico deprimido quando estou pior. Tento crescer e ajudar a equipa, mas não apenas com golos e assistências.»

A Juventus joga no reduto da Udinese este sábado, a partir das 19h45, num jogo da 29.ª jornada do campeonato italiano.