O internacional português Bernardo Silva respondeu a questionário de 20 perguntas rápidas da ESPN onde deixou algumas revelações curiosas.

Desde logo, o médio do Manchester City apontou Paolo Maldini como o defesa do passado contra quem gostaria de jogar, até por ser o ídolo do pai, mas também revelou que gostava de ser treinado por Ancelotti.

Bernardo assumiu ainda que Rúben Dias é a pessoa com quem gosta de falar de futebol. «É muito parecido comigo. Ama futebol, ama falar da parte tática do jogo, também porque ele recebe a minha perspetiva de um ponto de vista mais ofensivo e eu sou interessado pelo lado defensivo do jogo. Completamo-nos nas conversas que temos e aprendo muito com ele.»

O médio luso elegeu ainda Rui Costa como o seu ídolo de infância. «Jogava mais ao menos na mesma posição que eu, pela minha equipa e pelo meu país.»

Por fim, escolheu um jogador que gostava que fosse português. «Amava que John Stones fosse português. Adoro-o como jogador, sou um grande fã dele.»