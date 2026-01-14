Bernardo Silva está em fim de contrato com o Manchester City, mas, se dependesse de Pep Guardiola, já tinha renovado. O treinador dos «cityzens» foi questionado sobre a exibição do reforço Antoine Semenyo na vitória sobre o Newcastle (2-0), no entanto, preferiu falar do internacional português.

«Na segunda parte esteve muito, muito melhor fisicamente. Mas hoje, o Bernardo foi outra vez… Nem imaginam quão bom jogador é o Bernardo Silva. Este clube vai sentir falta dele. Espero que ele possa renovar por não sei por quantos séculos. O que ele tem é especial. Aquele rapaz sabe o que significa jogar futebol e ser um competidor. Ele sabe as regras todas. Absolutamente todas», disse o técnico catalão, em conferência de imprensa.

Bernardo Silva, de 31 anos, cumpre a nona temporada no City. Esta época, o capitão do emblema de Manchester já leva 29 jogos (um golo e três assistências).