Bernardo Silva renovou contrato com o Manchester City e ficou ligado aos citizens até 2026, quando completa 32 anos. O pai do internacional português assumiu que o regresso ao Benfica «é uma possibilidade forte», mas sublinhou que esse não foi o motivo que conduziu à renovação.

«Ano a ano e passo a passo vamos vendo quais são as oportunidades, não podemos tomar uma decisão a três anos com base numa hipótese que pode ou não acontecer. Obviamente que o Bernardo é um benfiquista e quer regressar ao Benfica. Se é daqui a três anos? Não me parece que a decisão de estender com City por mais um ano esteja relacionada com a vinda para o Benfica quando tiver 32 anos. Pode ser uma possibilidade, que é uma possibilidade forte de facto, mas não o colocaria como uma preparação para tal», disse Paulo Silva à Rádio Renascença.

O pai de Bernardo Silva confirmou ainda que existiram propostas do mercado saudita, mas também do Paris Saint-Germain, além da cobiça do Barcelona.

«Houve de facto uma proposta e uma intenção de compra da Arábia Saudita que começou em junho. Houve também uma aproximação muito forte, com proposta e vontade por parte do PSG. E houve a continuidade do interesse do Barcelona, que ano após ano vem querendo o Bernardo no plantel. Como é óbvio houve também a vontade de manter o Bernardo no City. As coisas estruturadas e a decisão foi tomada com os pés assentes na Terra», vincou.

O médio de 29 anos considerou rumar à Arábia Saudita, mas preferiu continuar no futebol europeu por ter dúvidas quando ao estilo de vida no Médio Oriente e por ter o desejo de se manter ao mais alto nível.

«Neste momento era um trade-off de aceitar um projeto desportivo com algumas dúvidas grandes, em troca de um salário que era indiscutível. Mas temos de ponderar tudo e perceber que estar na Arábia Saudita não é só um mês, é um ano ou dois e a pergunta é como se vive lá, porque está tudo em mudança. O Bernardo considerou essa hipótese, mas não pareceu a solução mais adequada para aquilo que ele quer na fase da vida em que está», concluiu.

Contratado no verão de 2017 ao Mónaco, Bernardo Silva tornou-se numa das peças basilares da equipa de Pep Guardiola e já conquistou 14 títulos ao serviço dos citizens.