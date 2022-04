O treinador português Bernardo Tavares desvinculou-se do Helsingfors IFK, equipa da Liga finlandesa, por motivos pessoais.

«Venho por este meio comunicar que a partir deste momento já não sou mais o treinador principal do HIFK. Quero agradecer ao clube por ter aceitado a minha demissão e ter percebido as minhas razões», escreveu o treinador de 41 anos nas redes sociais.

Bernardo Tavares estava da equipa finlandesa desde dezembro de 2021 e deixa-a após o primeiro jogo do campeonato, que o HIFK perdeu por 2-1 na visita ao SJK.

«Não posso jamais esquecer-me de agradecer o apoio dos adeptos do IFK que me receberam muito bem e são realmente muitos especiais», acrescentou o técnico de 41 anos num texto ilustrado com uma fotografia ao lado do experiente guarda-redes português Beto, que rumou a este clube em fevereiro.