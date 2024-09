O rescaldo do empate do Besiktas na visita ao Trabzonspor (1-1) neste domingo, ficou marcado por declarações de dirigentes dos dois clubes e, do lado do Besiktas, houve nomes portugueses à mistura: o dirigente do clube de Istambul, Feyyaz Uçar, condenou a forma como o futebolista Rafa Silva foi visado em campo.

Rafa Silva foi, aos dez minutos, vítima de falta dura do bósnio Edin Visca, que acabou expulso na equipa do Trabzonspor, aos 13 minutos de jogo, num lance confirmado após recurso ao vídeo-árbitro, ainda com o 0-0 no marcador.

«Perguntamo-nos quando é que os pontapés contra o Rafa vão acabar. O cartão vermelho não é solução. O que faremos se a carreira futebolística deste jogador acabar? Fizemos um investimento sério», afirmou Feyyaz Uçar, em declarações aos jornalistas, na sala de imprensa.

Após o jogo, o presidente do Trabzonspor, Ertugrul Dogan, tinha visado o árbitro do jogo, Ali Sansalan, apesar de ter considerado «certo» que Edin Visca tenha sido expulso pela falta cometida sobre Rafa Silva.

Na 2.ª jornada, o português já tinha sido alvo de uma falta dura que tinha ditado uma expulsão, no caso a Guray Vural, jogador turco do Antalyaspor.