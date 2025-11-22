A imprensa turca traz neste sábado mais novidades sobre a 'novela' que envolve Rafa Silva e o Besiktas. Vários órgãos relatam uma reunião recente entre o futebolista e o presidente do clube turco, Serdal Adali.

A imprensa cita alegadas declarações de Adali para Rafa Silva, durante a reunião. «Faltam cinco jogos até à paragem da temporada. Joga esses jogos. Entretanto, organiza as tuas ideias e eu vou facilitar as coisas para ti.»

A imprensa turca garante que o jogador português inicialmente concordou com a proposta, mas depois recuou na sua posição. Serdal Adali ameaçou o extremo: «Pagarei nove milhões de euros se for preciso, mas não vais para lado nenhum.»

O jornal turco Hurriyet, um dos mais tradicionais do país, garante que até um antigo colega de Seleção de Rafa Silva tentou interceder pelo Besiktas - Ricardo Quaresma, que é visto como um símbolo do clube.

Ricardo Quaresma foi a Istambul para assistir ao clássico contra o Fenerbahçe, no dia dois de novembro, e conversou com o seu compatriota Rafa Silva, mas não obteve uma resposta positiva. Isto, antes de tornar-se público o diferendo entre clube e jogador.

Após a visita de Quaresma, Domagoj Vida, ex-capitão de equipa, encontrou-se com Rafa no centro de treinos e aconselhou: «Tornaste-te parte da comunidade do Beşiktaş, um ídolo para os adeptos. Não verás isso em mais nenhum outro lugar do mundo. Uma separação só acontece quando convém a ambas as partes, tal como aconteceu comigo e com outros. Não é assim que se deve proceder», cita o jornal. No entanto, também não terá obtido uma resposta positiva do ex-Benfica.

Rafa Silva, de 32 anos, cumpre a segunda temporada no Besiktas, com quem tem contrato assinado até 2027. Segundo o presidente do clube, o seu agente terá oferecido dinheiro para que o vínculo fosse rescindido mais cedo, porque o jogador não está satisfeito no Besiktas.

O último jogo disputado por Rafa Silva foi precisamente o clássico contra o Fenerbahçe. Nos últimos dias alegou dores nas costas, mas exames médicos negaram essa tese.