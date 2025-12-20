Com o português Rafa Silva de volta às opções, mas sem sair do banco de suplentes, o Besiktas venceu na receção ao Caykur Rizespor, por 1-0, este sábado, em jogo da 17.ª jornada da liga turca.

Tiago Djaló foi titular na equipa treinada por Sergen Yalçin, num jogo em que o Besiktas marcou aos 64 minutos, pelo internacional kosovar Milot Rashica.

A equipa da casa não teve uma reta final de jogo tranquila, com os visitantes a ameaçarem o empate. Porém, os três pontos ficaram mesmo em Istambul, com o Besiktas a voltar às vitórias na liga, depois de dois empates.

Rafa no aquecimento... com as mãos nos bolsos algum tempo:

Na classificação, o Besiktas chega aos 29 pontos e iguala à condição, no quarto lugar, o Goztepe, que ainda não jogou nesta jornada.

Rafa Silva, que tem sido caso no último mês na Turquia, chegando mesmo a haver possibilidade de sair do clube, não joga desde 2 de novembro. Porém, nos cinco jogos antes do Rizespor, nem sequer foi convocado.

TURQUIA: resultados e classificação