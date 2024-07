Concentrado com o restante plantel do Besiktas no estágio de pré-época na Eslovénia, Rafa Silva foi o eleito, esta quinta-feira, para falar aos jornalistas. O avançado de 31 anos assumiu que está a adaptar-se bem ao clube turco, mas garantiu que não esquece o Benfica, onde passou oito épocas.

«Vou acompanhar sempre o Benfica. É um clube pelo qual tenho muito carinho e nunca vou esquecer os tempos que passei lá, nem as pessoas», assegurou Rafa, durante uma conferência de imprensa onde assumiu não ter visto Portugal no Euro 2024.

O atacante luso recordou ainda quando defrontou o Besiktas, em 2016/17. O Benfica esteve a vencer por 3-0, mas consentiu o empate. «Apesar de ter sido um mau resultado para nós, porque estávamos a ganhar por três, foi um ambiente fantástico. Não é todos os dias que acontece uma equipa virar um jogo de Champions League de 0-3 para 3-3, o ambiente no estádio estava incrível. No fim foi mau para mim, porque jogava no adversário, mas não deixa de ter sido um jogo incrível.»

Rafa vincou que está «muito contente» por representar «um grande clube» e explicou os motivos que fizeram com que aceitasse a proposta do emblema de Istambul.

«Aconteceu tudo muito rápido. No fim acabou por ser uma escolha fácil, porque chegámos a um acordo, o acordo era bom para ambas as partes e foi isso que me trouxe aqui. Conhecia o clube, queria continuar a competir na Europa, isso foi muito importante e o Besiktas oferece-me todas as condições para continuar a minha carreira e fazer bons anos aqui», salientou o jogador, que frisou não estar preocupado com objetivos pessoais.

«Posso jogar nas três posições [da frente], sempre me adaptar bem e não tenho problemas. Gosto mais de jogar no meio, é verdade, toda a gente sabe isso, mas não sei o que vai acontecer. A minha preferência é o meio, mas jogo em qualquer sítio», disse ainda.

O avançado ex-Benfica também falou de Ricardo Quaresma, português que jogou vários anos no Besiktas e é muito acarinhado pelos adeptos.

«Sei que teve aqui grandes anos, é um orgulho que tenha estado aqui um português e que tenha feito o que fez e tenha o carinho de todos os adeptos do clube. Que isso aconteça é muito importante para mim, porque mostra que não se preocupam se é estrangeiro ou nacional. Têm muito carinho por ele. Não quero fazer um caminho igual ao dele. Apesar de ter sido um caminho de muito sucesso, quero fazer o meu caminho», atirou.