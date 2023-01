Gedson Fernandes jogou na vitória por 3-0 do Besiktas sobre Alanyaspor.

O médio português ex-Benfica fez uma assistência para o segundo golo de Cenk Tosun, que bisou na partida (20m e 50m), tendo o inglês Dele Alli (aos 59m) feito o outro golo.

O ex-FC Porto Aboubakar fez o segundo jogo pela formação de Istambul (o primeiro em casa), mas não marcou, num jogo em que do outro lado jogaram os portugueses Daniel Candeiras, Ivan Cavaleiro e Pedro Pereira, enquanto o luso-angolano Wilson Eduardo não saiu do banco.

Com este resultado, o Besiktas é 3.º classificado da liga da Turquia, com 38 pontos, enquanto o Alanyaspor é 9.º, com 25 pontos. O Galatasaray, de Sérgio Oliveira, lidera, com 45 pontos, mais quatro do que o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, que é 2.º.