VÍDEO: Besiktas goleia e Rafa Silva faz o primeiro hat-trick da carreira
Avançado português foi decisivo no reduto do Kayserispor
O primeiro hat-trick da carreira de Rafa Silva surgiu na noite desta quarta-feira, no reduto do Kayserispor (4-0), em encontro da jornada inaugural do campeonato turco. O avançado português foi titular e marcou aos 15, 32 e 58 minutos. Pelo meio, o avançado Abraham marcou aos 45+1m.
Neste acerto de calendário, o avançado Miguel Cardoso foi capitão e totalista no Kayserispor.
Desta forma, o Besiktas subiu ao nono posto, com nove pontos, a nove do líder Galatasaray, mas com uma jornada em atraso. Segue-se a receção ao Kocaelispor (18.º e último), na segunda-feira (18h). Por sua vez, o Kayserispor segue em 15.º, com quatro pontos, um de vantagem sobre os lugares de despromoção.
