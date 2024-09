O Besiktas empatou este domingo na visita ao Trabzonspor (1-1), em jogo da 5.ª jornada da liga turca, marcado pelo golo do médio português Gedson Fernandes e pela estreia do também médio luso João Mário no clube de Istambul.

O bósnio Edin Visca foi expulso com vermelho direto logo aos 13 minutos, deixando o Trabzonspor - que teve o português Pedro Malheiro em campo todo o jogo – reduzido a dez jogadores. Porém, o turco Okay Yokuslu, de cabeça na área após livre do macedónio Enis Bardhi, fez o 1-0 para a equipa da casa ao minuto 17.

O Besiktas, com João Mário, Gedson Fernandes e Rafa Silva a titulares, chegou ao empate por Gedson, ao minuto 39, numa boa jogada coletiva e após passe de Jonas Svensson.

O resultado não mais se alterou, sendo que Gedson foi substituído ao minuto 88, para a entrada de Salih Uçan. Os outros portugueses em campo fizeram todo o jogo, marcado ainda pela estreia de Simon Banza (cedido pelo Sp. Braga) ao Trabzonspor: foi titular e jogou 80 minutos.

Horas antes, o Fenerbahçe, treinado pelo português José Mourinho, venceu e é líder à condição, com 13 pontos. O Besiktas é 4.º, também à condição, com dez pontos, os mesmos do 3.º, o Basaksehir (tem menos um jogo). O Galatasaray é 2.º classificado com 12 pontos e menos um jogo.