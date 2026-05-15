Jota Silva saltou do banco para marcar pelo Besiktas no empate no reduto do Rizespor (2-2), na 34.ª e última jornada do campeonato. Nesta sexta-feira, Kökcü (ex-Benfica) foi titular no Besiktas, enquanto Jota Silva (ex-Vitória) saiu do banco ao intervalo.

Depois de o avançado Ali Sowe faturar para o Rizespor aos 18 e 31 minutos, Jota Silva reduziu aos 55 minutos. Além do extremo português, também o médio Cerny foi aposta ao intervalo. O checo aplicou o 2-2 aos 62m.

Ao cair do pano, o avançado Dervisoglu restabeleceu a vantagem do Rizespor aos 90+2m, mas em fora de jogo.

Ao cabo de 22 jogos pelo Besiktas, Jota Silva conseguiu cinco golos. De recordar que o avançado de 26 anos está emprestado pelo Nottingham Forest, clube ao qual está vinculado desde 2024, quando deixou o Vitória de Guimarães a troco de 7 milhões de euros.

O empate deixou o Besiktas com 60 pontos no quarto lugar, pelo que este emblema vai disputar as pré-eliminatórias da Liga Conferência, a partir de agosto. Por sua vez, o Rizespor termina no oitavo lugar, com 41 pontos.

