VÍDEO: Jota Silva marca e Besiktas termina campeonato com empate
Internacional português encerra período de empréstimo com cinco golos em 22 jogos
Internacional português encerra período de empréstimo com cinco golos em 22 jogos
Jota Silva saltou do banco para marcar pelo Besiktas no empate no reduto do Rizespor (2-2), na 34.ª e última jornada do campeonato. Nesta sexta-feira, Kökcü (ex-Benfica) foi titular no Besiktas, enquanto Jota Silva (ex-Vitória) saiu do banco ao intervalo.
Depois de o avançado Ali Sowe faturar para o Rizespor aos 18 e 31 minutos, Jota Silva reduziu aos 55 minutos. Além do extremo português, também o médio Cerny foi aposta ao intervalo. O checo aplicou o 2-2 aos 62m.
Ao cair do pano, o avançado Dervisoglu restabeleceu a vantagem do Rizespor aos 90+2m, mas em fora de jogo.
Ao cabo de 22 jogos pelo Besiktas, Jota Silva conseguiu cinco golos. De recordar que o avançado de 26 anos está emprestado pelo Nottingham Forest, clube ao qual está vinculado desde 2024, quando deixou o Vitória de Guimarães a troco de 7 milhões de euros.
O empate deixou o Besiktas com 60 pontos no quarto lugar, pelo que este emblema vai disputar as pré-eliminatórias da Liga Conferência, a partir de agosto. Por sua vez, o Rizespor termina no oitavo lugar, com 41 pontos.