O Betis de Sevilha venceu esta noite o Espanhol, por 1-0, em jogo da 31.ª jornada da Liga Espanhola.

Marc Bartra, aos 48m, fez o golo dos andaluzes num jogo em que William Carvalho entrou aos 80 minutos para o lugar de Nabil Fekir.

Com este resultado, o Betis é 13.º com 37 pontos, o Espanhol é último classificado (20.º), com 24.