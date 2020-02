O Leganés e o Betis de Sevilha empataram esta tarde a zeros em jogo da 24.ª jornada da Liga Espanhola.

William Carvalho jogou os 90 minutos na equipa andaluz, que teve um jogador expulso já em período de descontos, enquanto o também português Kévin Rodrigues foi titular, mas saiu substituído aos 55m.

Com este resultado, o Leganés continua no penúltimo lugar e em zona de despromoção, com 19 pontos, menos 10 do que o Betis, que é 11.º classificado.