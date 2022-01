Apenas três dias após a morte do pai, o guarda-redes português Rui Silva foi a jogo pelo Betis, numa partida emotiva para os colegas de equipa e até para os próprios adversários. À televisão do clube, o guardião recordou esse momento e explicou a decisão de entrar em campo.

«Nunca estamos preparados para estas coisas. O melhor que podia fazer era jogar esse jogo, porque certamente que era isso que o meu pai queria. Estar em casa, dando voltas, a pensar, não ia ajudar, pelo que o melhor a fazer é o que mais gosto, que é jogar futebol. Não penso tanto nas coisas. É certo que há tempo para chorar, para o luto, mas sei que era importante, para ele, para a minha família, jogar aquele jogo e foi a melhor homenagem que lhe podia ter prestado», assumiu.

Titular à frente das redes dos verdiblancos, Rui Silva disputa a baliza com Claudio Bravo e Joel Robles, mas reconhece que «a competição é saudável» e o «treinador está a gerir bem entre todos os guarda-redes».

«Estou a desfrutar muito o que estamos a viver. Há muito respeito, muito trabalho e esses são ingredientes fundamentais para chegar ao êxito. O Claudio e o Joel são guarda-redes com muita experiência, eu estou no melhor momento da minha carreira. Amadureci, estou mais experiente. E isso, com a experiência de cada um e o respeito de cada um, é fundamental para chegar ao êxito. Quando cada um joga, corresponde da melhor forma. O respeito é fundamental porque não estamos a pensar se o meu colega está a falar de nós ou algo do género e isso seria complicado para quando cada um jogue.»

O guardião luso contou ainda que trabalha com um mental coach para melhor o rendimento dentro das quatro linhas e confessou que gosta de ler.

«Antes, quando cometia um erro, dava-lhe muita importância, estava a pensar demasiado nesse erro durante o jogo e isso é o pior que pode acontecer porque pode vir outro erro e não estás presente no jogo. Mas aprendi a deixar os erros para trás e manter-me focado na próxima jogada, na próxima ação», concluiu.

Aos 27 anos, Rui Silva cumpre a primeira temporada no Betis e já somou 18 jogos.

