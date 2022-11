Beto chegou à Udinese na temporada passada, vindo do Portimonense, e chegou aos 11 golos em 29 jogos. Já na época atual, o avançado português marcou em seis ocasiões. Apesar dos números, ainda não se mostra totalmente satisfeito com o rendimento em Itália.

«Claro que quero bater os meus onze golos da época passada, porque se o fizer, isso significa que estarei a fazer melhor este ano. Não acredito ser um jogador chave, marco golos mas as minhas atuações de momento não são assim tão boas. Se marcar mas não jogar bem, não estou satisfeito, embora não esteja satisfeito se jogar bem e não marcar; tenho de encontrar um equilíbrio entre jogar bem e marcar golos. Neste momento acho que não estou a jogar ao nível em que posso jogar», começou por afimar à EFE.

«Se falamos de números, é o meu melhor momento, mas acho que não estou a 100% ao nível de confiança. Em termos estatísticos, sim, mas em jogo acredito que posso melhorar. O que quero é ajudar a minha equipa, ganhar jogos, e se puder marcar, fazer assistências e fazer bons jogos é muito bom», acrescentou.

Beto, que até fez parte do lote de 55 pré-convocados por Fernando Santos para o Mundial 2022, assume que a adaptação ao campeonato italiano «não foi fácil»

«Tive a sorte de chegar durante uma pausa internacional e tive duas semanas para me adaptar melhor, o que me fez sentir mais confortável. Mas em competição precisei de tempo para compreender o jogo, embora para mim o mais difícil fosse adaptar-me aos meus companheiros e ensinar-lhes a forma como jogo», apontou.

Depois de um começo de temporada a bom nível, a Udinese segue no oitavo lugar e não vence há sete jogos.

«Estamos a ir bem, estamos a fazer o nosso melhor para ganhar, mas as vitórias não estão a aparecer. Não podemos desistir, temos de continuar. Estamos todos a trabalhar arduamente para estarmos mentalmente fortes e queremos voltar às vitórias. Tem sido difícil agora porque estamos a jogar bem, criamos oportunidades para marcar, mas não estamos a conseguir concretizar e é um problema que temos de resolver. Para ser honesto, o nosso objetivo não está assim tão longe. Pensamos jogo a jogo, queremos ganhar todas as partidas e agora estamos focados no Nápoles [no sábado]», concluiu o atacante.