VÍDEO: Beto destrói Chelsea no triunfo do Everton
Luso-guineense ex-Portimonense bisou e fez ainda uma assistência
Beto vestiu a capa de herói no jogo entre o Everton e o Chelsea. O luso-guineense bisou e fez uma assistência no triunfo dos «toffees» (3-0) frente à formação londrina.
Do lado do Chelsea, o internacional português Pedro Neto foi titular. Já Dário Essugo foi suplente não utilizado.
A tarde era do ex-Portimonense e o próprio provou isso na passagem da meia hora de jogo. O avançado de 28 anos arrancou pelo lado esquerdo e, na cara de Robert Sánchez, picou para abrir o marcador (33m).
Já no segundo tempo, o português fez o segundo na conta pessoal. Beto recebe a bola já dentro de área e, à meia-volta, atira de primeira. O esférico passa entre as pernas de Sánchez, que ficou mal na fotografia.
O terceiro dos «toffees» veio novamente com participação portuguesa. Desta vez, Beto cabeceou para isolar Ndiaye. O senegalês ajeitou já dentro de área e atirou colocado para um verdadeiro golaço.
Sem mais golos no encontro, o Everton bate o Chelsea (3-0) com Beto em grande destaque. Com este triunfo, a formação de Liverpool sobe ao sétimo com 46 pontos. O Chelsea, por sua vez, mantém-se em sexto com 48 pontos.