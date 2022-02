O médio luso-polaco Tomás Podstawski vai prosseguir a carreira no Bnei Yehuda Tel Aviv.

O emblema do segundo escalão de Israel anunciou esta terça-feira que o jogador de 27 anos assinou até ao final da época, com mais uma de opção.

Formado no Boavista e no FC Porto, Podstawski estreou-se como sénior no V. Setúbal, em 2017/18. Na temporada seguinte, rumou à Polónia para jogar no Pogon Szczecin, antes de se transferir para os noruegueses do Stabaek, em 2021, onde alinhou em 11 jogos.

O futebolista soma 85 internacionalizações pelas camadas jovens de Portugal, cumprindo todos os escalões, dos sub-16 aos sub-21. Foi ainda campeão pelo FC Porto B na II Liga, mas abandonou os dragões sem nunca ter vestido a camisola da equipa principal.