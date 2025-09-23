Um dia depois de ser eleito o terceiro melhor jogador do mundo, Vitinha recorreu às redes sociais para confessar que é «um privilegiado» e assinalar o feito «inacreditável».

«Terceiro melhor do mundo! Sou um privilegiado! Tenho a felicidade de diariamente fazer o que mais gosto, suportado por uma família que amo e de amigos incríveis. Chegar a este patamar é algo inacreditável», escreveu o internacional português, que ainda deixou palavras ao colega do Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, vencedor da Bola de Ouro.

«Parabéns à nossa equipa de sonho que ontem foi a melhor do ano e, sem dúvida, parabéns ao meu amigo Dembélé que é de facto o melhor jogador do mundo!»

Vitinha também deixou uma promessa para o futuro. «É difícil fazer melhor do que este ano? É. Mas não quero parar de querer mais.»