O treinador do Botafogo, o português Artur Jorge, garantiu que está «muito feliz» no comando técnico do clube brasileiro, em resposta ao alegado interesse do Al Rayyan, do Qatar, noticiado na imprensa brasileira no domingo.

«O trabalho que fazemos, não só o dos jogadores - que se valorizam - mas também o meu trabalho, é valorizado em função de vitórias, de jogos ganhos e de classificações. Naturalmente que poderá abrir portas a que haja interesse. Agora, uma coisa digo e de forma taxativa: estou muito, muito feliz no Botafogo. Sinto-me muito feliz aqui dentro, muito bem recebido, gosto de trabalhar aqui, e nesta altura o meu foco é claramente só pensar no Botafogo», afirmou, em conferência de imprensa, após a vitória sobre o Flamengo.

«Sobre interessados, ou não, existirão, como sempre existiram em qualquer altura, quando temos sucesso», concluiu.

No domingo, o Botafogo venceu o Flamengo por 4-1 e é líder à condição no Brasileirão, com 46 pontos, mais um do que o Fortaleza, 2.º com 45 pontos e menos um jogo disputado.