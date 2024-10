Apesar da derrota por 3-1 em Montevidéu, o Botafogo fez valer a vantagem de cinco golos da primeira mão e apurou-se, pela primeira vez, para a final da Libertadores. Após a partida com o Peñarol, Artur Jorge destacou o feito histórico do «Fogão».

«Nós tínhamos um objetivo muito claro, que era conseguir superar este adversário no conjunto de dois jogos que tínhamos para fazer com eles. O objetivo principal foi completamente atingido, que era chegar à final, um marco histórico. É isso que deve ser destacado, o facto de este grupo de jogadores conseguir pela primeira vez colocar o Botafogo numa final de Libertadores. É um grupo de atletas que vai ficar na história do clube, pela forma como conseguiram fazer toda uma trajetória desde os playoffs», disse o treinador português, em conferência de imprensa.

Artur Jorge lembrou ainda a saída de Braga para explicar o que sentiu após carimbar a presença na final da prova sul-americana.

«O meu sentimento é de poder entregar à apaixonada "torcida" do Botafogo o momento que estamos a viver. Esta vitória é para eles, para aqueles que sempre acreditaram, aqueles que já sofreram com o Botafogo e continuam fiéis. Saber que estamos a dar mais alegria aos botafoguenses. Quando saí de Portugal para abraçar este projeto foi acompanhado do Franclim, do João, do André e do Tiago [adjuntos]. Depois de ganharmos um título em Braga, falámos que seria importante ter este projeto pela frente, com um sentimento que tinha de valer a pena. E hoje eu digo que vale a pena por aquilo que nós apostamos neste projeto. Por quem também apostou em nós, pelos jogadores que temos à disposição para poder sonhar em atingir esses patamares. Estou extremamente feliz e muito satisfeito», vincou.

Além da campanha na Libertadores, o Botafogo está na liderança do Brasileirão. A sete jornadas do fim, tem 64 pontos, mais três do que o segundo classificado, o Palmeiras, de Abel Ferreira.