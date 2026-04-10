Franclim Carvalho fez a primeira conferência pós-jogo como técnico principal do Botafogo, onde se mostrou crítico quanto ao empate a um golo frente ao Caracas, no jogo desta quinta-feira, a contar para a primeira ronda da Taça Sul-Americana.

«Vamos cometer erros hoje, e em dezembro. Não há equipas ou momentos perfeitos, há momentos melhores do que outros. Garantidamente, vamos melhorar muito. Obviamente, os jogadores não estão satisfeitos, não estamos satisfeitos», afirmou o técnico português.

Franclim mostrou-se, ainda assim, satisfeito com o desempenho do Botafogo, realçando porém alguns detalhes menos bons, nomeadamente a vertente ofensiva, e reforçando a falta de objetividade e agressividade da equipa no momento de atacar a baliza.

«Depois, houve a questão da transição ofensiva. É uma situação que precisamos de precaver. O adversário estava a defender perto da área, fomos muito pouco objetivos o jogo todo», reforçou.

«Fizemos um golo porque colocamos a bola na área, senão não faríamos. Tivemos três remates de meia distância, nenhum foi à baliza, creio eu. Tivemos a oportunidade do Jordan (Barrera) perto do fim e outras em que temos de ser mais objetivos. Temos que entender quando é que para finalizar primeiro ou ficar com a bola», acrescentou Franclim.

O Botafogo volta a jogar já este domingo, na receção ao Coritiba, a contar para a 11.ª jornada do Campeonato Brasileiro.