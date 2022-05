Com dois golos nos instantes finais da partida, o Botafogo de Luís Castro venceu este domingo o lanterna-vermelha Fortaleza, por 3-1, na sexta jornada do Brasileirão.

Moisés adiantou o Fortaleza aos 14 minutos, mas a equipa visitante ficou reduzida a dez jogadores após a expulsão de Ceballos aos 40. A três minutos do intervalo, Erison fez o golo da igualdade e a confirmação da vitória chegou já na reta final, com tentos de Patrick de Paula (89m) e do guarda-redes Marcelo Boeck, ex-Sporting, na própria baliza (90+4m).

O Botafogo sobe, assim, ao quarto lugar, com os mesmos 11 pontos do São Paulo, que é terceiro, a um ponto do campeão Atlético Mineiro, que tem mais um jogo realizado, e a dois do líder Corinthians, de Vítor Pereira, que ainda pode ser igualado pelo Santos, que defronta o Goiás.

O auto-golo de Boeck: