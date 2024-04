Artur Jorge leva três vitórias consecutivas no comando do Botafogo e já está a conquistar os adeptos, que não querem ver o técnico sair do clube, tal como aconteceu com Luís Castro.

O treinador português encontrou-se com um pequeno adepto que lhe fez um pedido. «Não atenda nenhuma chamada do Cristiano Ronaldo», ao que Artur Jorge respondeu: «Não atendo, só Botafogo».

Recorde-se que Luís Castro deixou o clube brasileiro a meio da última temporada para treinar o Al Nassr, alegadamente convencido por Ronaldo.