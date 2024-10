O Bragantino, treinado pelo português Pedro Caixinha, perdeu diante do Vitória na tarde deste sábado, por 1-0, em jogo da 30.ª jornada. Ivan Cavaleiro foi titular.

Everaldo, que tinha entrado ao intervalo, marcou o único golo da partida aos 78 minutos, impondo o sexto encontro sem vencer à equipa do treinador português. Tem apenas uma vitória nas últimas 13 partidas, atravessando uma crise de resultados.

Esta derrota deixa o Bragantino no 13.º posto do Brasileirão, com 34 pontos, a apenas dois pontos acima da zona de despromoção. Em sentido inverso, o Vitória ultrapassou a linha vermelha e está agora em 16.º, com 32 pontos.